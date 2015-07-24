Технического дефолта не будет – Украина выплатила $120 миллионов по долгам

Министерство финансов Украины выплатило полагающиеся к оплате сегодня, 24 июля, 120 млн долл. купонного дохода по евробондам с погашением в июле 2017 года.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правительстве.

«Оплату провели», - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о факте оплаты 120 млн долл. купонного дохода по евробондам с погашением в июле 2017 года.

Как сообщалось, в конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами о реструктуризации, как это закреплено действующим с 17 июня законом, дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

Впоследствии в Минфине сообщали, что Украина не будет объявлять мораторий на выплаты по ряду внешних коммерческих долгов, если до проведения заседания Совета директоров Международного валютного фонда в конце июля будет прогресс в переговорах с кредиторами, который наметился после заключения с ними соглашения о конфиденциальности и назначения ряда прямых встреч.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Комитет кредиторов во главе с американским инвестфондом Franklin Templeton в ходе переговоров неоднократно обращался через СМИ или консультантов к Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложением продлить сроки погашения долга и снизить купон, но при этом отказаться от идеи списания номинала долга.

Вчера, 23 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что представители украинских властей и Комитета кредиторов не будут проводить прямые переговоры на этой неделе, как планировалось ранее, но в Минфине эту информацию не подтвердили, сообщив, что на этой неделе запланированы телефонные переговоры, которые еще не состоялись.