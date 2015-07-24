Миссия МВФ пробудет в Киеве до 3 августа - оценит план реформы Фискальной службы

Техническая миссия Международного валютного фонда, которая находится в Киеве с 21 июля по 3 августа, проведет оценку плана реформы Государственной фискальной службы Украины и даст практические рекомендации относительно проводимых изменений, сообщила пресс-служба ГФС.

«Представители миссии налогово-бюджетного департамента МВФ детально изучат состояние и этапы реализации изменений, которые запланированы в деятельности ГФС Украины. Они оценят подготовку плана проведения реформ Фискальной службы и актуализируют все предварительно данные Фондом рекомендации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной приезда миссии стало утверждение в июле Фискальной службой Плана институциональных изменений деятельности ГФС.

Согласно сообщению, представители МВФ вместе со специалистами ГФС обсудят запланированные шаги по решению проблем администрирования НДС, авансовых платежей по налогу на прибыль, исполнительской дисциплины по ЕСВ, а также возмещения НДС.

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Как сообщал УНИАН, подготовка институциональной реформы ГФС является одним из предварительных условий для выделения Украине второго транша в рамках программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда.

Результатом реформирования Государственной фискальной службы, которое должно завершиться до конца 2016 года, должна стать ликвидация коррупции в ГФС, а также устранение возможностей для контрабанды и уклонения от налогов.