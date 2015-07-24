Убытки российского Внешторгбанка в Украине продолжают расти

Входящий в группу крупнейших финучреждений дочерний банк российского «Внешторгбанка» в Украине, «ВТБ Банк», в первом полугодии 2015 года получил 1,370 млрд грн убытка против 1,026 млрд грн прибыли за аналогичный период предыдущего года.

Об этом банк сообщил в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Читайте такжеРоссию ожидает "валютный шок": темпы обвала рубля могут опередить падение цен на нефтьСогласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 24,30% - до 39,221 млрд грн, обязательства - на 15,42%, до 36,293 млрд грн, собственный капитал - в 27 раз, до 2,929 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «ВТБ Банк» в первом квартале 2015 года получил 1,041 млрд грн убытка против прибыли в размере 1,255 млрд грн годом ранее.

«ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».