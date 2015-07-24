Гривня на межбанке снова упала до 22,25 за доллар

В пятницу, 24 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,10/22,25 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1685/24,3326 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3804/ 0,3830 грн/рубль.

Читайте такжеГонтарева считает, что пока рано отменять валютные ограничения

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 22,1794 грн/долл., к этому часу заключена 251 сделка на сумму 109,07 млн долл.