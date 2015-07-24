UniCredit Bank закончил полугодие с убытком 8,3 миллиарда

Входящий в группу крупнейших по активам UniCredit Bank в первом полугодии 2015 года получил 8,3 млрд грн убытка из-за сложной экономической ситуации в стране, вынудившей банк сформировать 6,4 млрд грн резервов под обесценивание активов.

Как сообщил банк на своём сайте, чистый комиссионный доход за этот период вырос на 14% - до 342 млн грн, а портфель валютных кредитов физлиц снизился на 27% - до 490 млн долл.

«Чистый процентный доход достиг 619 млн грн, а чистый комиссионный доход - 342 млн грн. Комиссионный доход увеличился на 14% в основном благодаря значительному росту количества транзакций и банковских услуг. Ликвидность банка стабильно растет во всех валютах, и она достигла 7 млрд грн, а после недавней докапитализации на 500 млн долл. норматив достаточности капитала банка достиг 17%», - приводятся в сообщении слова финансового директора UniCredit Bank Джакомо Волпи.

В первом квартале банк получил 1,9 млрд грн убытка за счет потерь от переоценки иностранной валюты в результате девальвации гривни и доформирования резервов под обесценивание кредитов.

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Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка».

В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.