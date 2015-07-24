Яценюк: Украина выполнила все предварительные условия МВФ и ожидает денег

Правительство Украины выполнило все предварительные критерии Международного валютного фонда и ожидает позитивного решения Совета директоров Фонда 31 июля о выделении Украине 1,7 млрд долл. второго транша, сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на слова премьер-министра Арсения Яценюка в ходе встречи с делегацией Европарламента.

По словам главы правительства, важным аспектом финансовой стабильности страны является процесс реструктуризации долга, очередной этап переговорного процесса по которому запланирован на текущую неделю.

«Очень многое зависит от процесса реструктуризации долга», - цитирует Яценюка пресс-служба правительства.

При этом премьер отметил, что программа МВФ не является панацеей от текущих экономических проблем Украины.

«Это неокончательное решение. Нам нужно запустить украинскую экономику и поддержать тех, кто в этом нуждается, чьи стандарты жизни значительно снизились. Правительство пытается найти путь, как увеличить социальные затраты. Вместе мы с этим справимся», - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд ожидает достижения договоренности с кредиторами о реструктуризации внешнего долга Украины на сумму 15,3 млрд долл. до 31 июля - даты заседания Совета директоров Фонда по выделению Украине второго транша объемом 1,7 млрд долл.

Министерство финансов Украины выплатило полагающиеся к оплате сегодня, 24 июля, 120 млн долл. купонного дохода по евробондам с погашением в июле 2017 года.

Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Комитет кредиторов во главе с американским инвестфондом Franklin Templeton в ходе переговоров неоднократно обращался через СМИ или консультантов к Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложением продлить сроки погашения долга и снизить купон, но при этом отказаться от идеи списания номинала долга.

Вчера, 23 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что представители украинских властей и Комитета кредиторов не будут проводить прямые переговоры на этой неделе, как планировалось ранее, но в Минфине эту информацию не подтвердили, сообщив, что на этой неделе запланированы телефонные переговоры, которые еще не состоялись.