Государственный "Ощадбанк" в первом полугодии получил 2,8 миллиарда убытка

Как сообщил банк на официальном сайте, для максимального нивелирования влияния этих дестабилизирующих факторов банк сформировал резервы на 8,8 млрд грн.

Банк напомнил, что все банки страны работают в условиях беспрецедентного сочетания кризисных факторов как в политической, так и в финансово-экономической плоскостях, в связи с чем ухудшение финансового состояния клиентов и снижение их способности обслуживать свои обязательства негативно влияет на финансовое состояние банков.

Одновременно банк сообщает, что его операционная прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 4 раза – до 6 млрд грн. В том числе чистый процентный доход вырос на 22,5% - до 3,8 млрд грн, чистый комиссионный доход - на 17,3%, до 0,7 млрд грн.

Также сообщается, что банк выполняет показатели ликвидности и нормативы капитала в соответствии с нормативными требованиями Национального банка Украины, а также обеспечивает прирост ресурсной базы.

«Более половины клиентов готовы размещать средства на полгода-год. В нынешних условиях это долговременная инвестиция. Убежден, что основанием для этого является не только доверие, но и готовность клиентов поддерживать банк - двигатель финансовой системы и понимание того, что средства государственного банка работают на отраслеобразующие государственные предприятия, правительственные программы, экономический рост страны», - приводятся в сообщении слова главы правления банка Андрея Пышного.

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Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года сократил прибыль на 44,3%, до 86,815 млн грн.

В 2014 году «Ощадбанк» получил 8,5 млрд грн убытка.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.