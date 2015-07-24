Задолженность по зарплате в Украине в июне выросла до 1,9 миллиарда гривень - Госстат

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По сравнению с началом года долги по зарплате выросли на 45,1%.

Как отмечается, около 1,44 млрд грн, или 75% от объема задолженности составляют долги экономически активных предприятий.

Наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности - 1,1 млрд грн. Причем половина этой задолженности – 542,4 млн грн, сформирована в сфере переработки.

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В региональном разрезе наибольшие объемы задолженности сформированы в Донецкой области – 423 млн грн, Луганской области – 451 млн грн, Харьковской области – 162 млн грн и Киевской области – 122 млн грн.

Согласно сообщению Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в мае увеличилась по сравнению с апрелем на 21% и на 1 июня составила 1,8 млрд грн. В региональном разрезе наибольшие объемы задолженности были сформированы в Донецкой области – 398 млн грн, Луганской области – 380 млн грн, Харьковской области – 177 млн грн и Киевской области – 129 млн грн.