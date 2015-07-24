Украина подписала кредитные соглашения на $800 миллионов от Всемирного банка и Японии

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter.

«Спустя год наконец подписали кредит на 500 млн долл. со Всемирным банком и 300 млн долл. от Японии. Для бюджетных нужд», - написал он.

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Кроме того, Абромавичус поблагодарил международных партнеров, правительство и Верховную Раду за конструктивный подход в реализации совместных программ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 16 июля приняла 5 законов для получения 1,7 млрд долл. второго транша МВФ, 1 млрд долл. от Всемирного банка, 300 млн долл. от Японии и 200 млн долл. от Германии.