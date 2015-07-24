Украина подписала кредитные соглашения на $800 миллионов от Всемирного банка и Японии
20:20, 24 июля 2015Финансы
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Украина подписала кредитные соглашения на 500 млн долл. от Всемирного банка и на 300 млн долл. от правительства Японии, предоставление которых было привязано к выполнению условий программы МВФ.
О подписании кредитных соглашений сообщил Абромавичус / Фото УНИАН
Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter.
«Спустя год наконец подписали кредит на 500 млн долл. со Всемирным банком и 300 млн долл. от Японии. Для бюджетных нужд», - написал он.
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Кроме того, Абромавичус поблагодарил международных партнеров, правительство и Верховную Раду за конструктивный подход в реализации совместных программ.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 16 июля приняла 5 законов для получения 1,7 млрд долл. второго транша МВФ, 1 млрд долл. от Всемирного банка, 300 млн долл. от Японии и 200 млн долл. от Германии.
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