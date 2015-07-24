Власть запретила грекам вывозить из страны более 2 тысяч евро наличными
22:16, 24 июля 2015Финансы
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Соответствующий законодательный акт опубликован в правительственной газете и вступил в силу. Раньше разрешалось вывозить 10 тысяч евро наличными.
REUTERS
Власти Греции запретили грекам вывозить за рубеж более двух тысяч евро наличными.
Соответствующий законодательный акт опубликован в правительственной газете и вступил в силу, передает РИА Новости.
Прежде разрешалось вывозить 10 тысяч евро наличными.
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"Разрешается вывоз банкнот в евро или в иностранной валюте на сумму 2 тысячи евро или эквивалент в иностранной валюте на человека за одну поездку за рубеж", — говорится в документе.
Ограничения не касаются постоянно проживающих за рубежом иностранцев. Решения об ограничении вывоза наличной валюты принимает руководитель Банка Греции.
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