Баланс недели: дефолт откладывается, письмо в МВФ и "британская" таможня

Минувшая неделя прошла в ожидании решающего этапа переговоров украинских властей с комитетом кредиторов о реструктуризации внешнего долга. Именно в пятницу, 24 июля, как прогнозировал ряд экспертов, украинское правительство в качестве последнего аргумента могло прибегнуть к мораторию на выплату по долгам в рамках действующего законодательства, что означало бы, по сути, технический дефолт. Но он не состоялся. Минфин, огорчив недоброжелателей, выплатил 120 млн долл. купонного дохода по евробондам, не дожидаясь прогресса в переговорах с кредиторами.

Между тем, ключевой кредитор Украины, Международный валютный фонд, не теряет веры в успех рискованного «кредитного» предприятия. В ходе традиционного брифинга в Вашингтоне директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что Совет директоров фонда по выделению очередного транша Украине в размере 1,7 млрд долл. состоится в пятницу, 31 июля. И к этой дате, по мнению МВФ, договоренность Киева с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму 15,3 млрд долл. будет достигнута.

«Мы хотим и ожидаем достижения договоренности к дате пересмотра программы (31 июля - УНИАН)», - сказал Райс, добавив, что определенный прогресс в переговорах Украины с кредиторами достигнут.

«Правительство и комитет кредиторов достигли прогресса в переговорах, что отображено в совместных заявлениях от 1 июля и 15 июля. Дальнейший прогресс ожидается к 31 июля», - подчеркнул представитель фонда.

По его словам, выделение второго транша возможно сразу после заседания Совета директоров.

«Это возможно, если все наши условия будут выполнены», - отметил Райс, подчеркнув, что на данный момент МВФ анализирует выполнение Украиной последнего обязательства по программе.

«Очень важно предотвратить разворот политики (предусмотренной программой МВФ - УНИАН)», - сказал Райс.

Стоит напомнить, что еще в июне т.г. директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что фонд готов выделить Украине второй кредитный транш по программе EFF в объеме 1,7 млрд долларов независимо от результатов переговоров с частными кредиторами о реструктуризации госдолга.

«Скорое завершение долговых операций является важным для продолжения программы реформ. И поэтому МВФ всячески поощряет переговорный процесс и завершение реструктуризации. Однако в случае, если переговоры не будут завершены, а Украина не сможет обслуживать свой долг перед частными кредиторами, фонд сможет продолжить кредитование Украины как заемщика», – заявила Лагард.

В этой связи эксперты не исключают, что переговоры о реструктуризации долга могут затянуться до сентября. По мнению начальника отдела по работе с долговыми ценными бумагами на локальных рынках инвесткомпании Concorde Capital Юрия Товстенко, подтверждением этому как раз и является позиция МВФ, который ранее уже переносил установленные сроки для завершения переговоров с кредиторами и пообещал продолжить финансирование Украины даже в случае затягивания переговорного процесса.

Финишная прямая в переговорах с МВФ

На минувшей неделе Украина подписала и передала директору-распорядителю Международного валютного фонда письмо о намерениях по результатам первого пересмотра программы расширенного финансирования. Первым об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра финансов Шевалев.

«Президент, премьер-министр, министр финансов и глава Национального банка Украины подписали письмо о намерениях по Меморандуму об экономической и финансовой политике по результатам первого пересмотра расширенной программы финансирования Международного валютного фонда и направили его директору-распорядителю МВФ», - написал он, отметив, что второй транш фонда (около 1,7 млрд долл.) полностью пойдет на укрепление золотовалютных резервов НБУ.

Теперь дело за руководством МВФ. Сигнальные заявления фонда дают повод надеяться, что вопрос будет решен в пользу Украины, так как все требования кредитора нашей страной выполнены. В том числе, приняты все необходимые законы - об улучшении системы гарантирования вкладов физических лиц, отмене моратория на отчуждение имущества предприятий-должников «Нафтогаза», а также два закона для повышения эффективности работы Антикоррупционного бюро.

Европейская помощь

Если деньги МВФ правительство будет ждать еще, как минимум, неделю, то финансовая помощь от Европейского Союза буквально уже у нас в кармане. На минувшей неделе ЕС выделил Украине 600 млн евро. Это - только первый транш макрофинансовой помощи общим объемом 1,8 млрд евро. Украина рассчитывает получить второй транш на сумму 600 млн евро в конце 2015 года, и третий транш на аналогичную сумму - в первом квартале 2016 года.

Средства должны быть направлены на экономическую стабилизацию страны, а именно – на покрытие срочных потребностей в финансировании, с которыми сталкивается Украина в этом процессе. Государство намерено часть денег потратить на реализацию реформ в области государственных финансов, в энергетическом секторе, в сфере социальной защиты, в бизнес-среде и финансовом секторе.

Стоит отметить, что Украина смогла договориться об этом пакете макрофинансовой помощи благодаря успешному выполнению всех условий по первому и второму блоку договоренностей на общую сумму 1,61 млрд евро, которые получила от ЕС в течение 2014-2015 годов. По подсчетам Министерства финансов, вместе с новой программой общий объем финансирования Украины со стороны ЕС составит 3,41 млрд евро, что является крупнейшей по объему финансовой поддержкой страны - не члена ЕС за такой короткий период времени.

Кроме того, Украина так же ожидает от Европы кредит на сумму 400 млн евро для развития и восстановления муниципальной инфраструктуры. Соответствующее соглашение было подписано на минувшей неделе министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Ласло Баранаей.

Привлеченные средства будут инвестированы в централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение, централизованное и нецентрализованное питьевое водоснабжение, водоотведение, энергоэффективность зданий, а также в наружное освещение населенных пунктов и обращение с бытовыми отходами.

По словам Зубко, соглашение является беспрецедентным, поскольку коммунальные предприятия получат кредиты под очень низкий процент на длительный срок. В частности, срок возврата займа на восстановление водоснабжения составляет 30 лет, на восстановление теплоснабжения - 22 года. Кроме того, в течение льготного периода коммунальные предприятия тепло- и водоснабжения смогут не проводить платежи по кредиту, соответственно, 5 и 8 лет.

«Британская» таможня

На минувшей неделе правительство сделало решительный шаг на пути реформирования таможни. Премьер-министр Арсений Яценюк объявил, что в качестве эксперимента Закарпатская, Львовская, Волынская и Черновицкая таможни будут переданы в управление британской компании.

«Экспериментально мы рассматриваем передачу этих таможен в кратчайшие сроки. Глава Государственной фискальной службы уже получил соответствующее поручение. Мы с министром финансов занимаем единую позицию, и эти экспериментальные таможни дадут возможность нам натренировать украинских таможенников для того, чтобы вся система таможенной службы, которая остается коррумпированной, … была реформирована в кратчайшие сроки», - сказал Яценюк.

Стоит отметить, что о потенциальной возможности передачи самых коррумпированных таможен Украины в управление иностранной компании министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сообщил месяц назад. По его словам, аутсорсинг управления таможней применялся в ряде стран с переходной экономикой с привлечением для этих целей, в том числе, британской компании Сrown Agents. Однако официальных заявлений о том, какую именно компанию планируется привлечь к аутсорсингу не было .

Заместитель главы Государственной фискальной службы, глава таможни Константин Ликарчук отмечал, что идея передачи функций таможни на аутсорсинг иностранной компании является преждевременной и находится вне правового поля. По его словам, такое решение потребует принятия дополнительных изменений в законодательство и, возможно, в Конституцию.

«Укрнафта» и дивиденды

22 июля состоялось собрание акционеров крупнейшей нефтедобывающей компании страны «Укрнафта». На повестке дня стояли два важнейших вопроса - как распорядиться прибылью и кто возглавит компанию.

В своем мнении относительно финансовых дел акционеры компании не были едины.

Наблюдательный совет «Укрнафты», большинство членов которого представляет интересы государственной компании «Нафтогаз», владеющей пакетом 50% + 1 акция, предложил направить 100% чистой прибыли за 2014 год на выплату дивидендов. Альтернативным проектом решения от миноритарных акционеров предлагалось направить 50% чистой прибыли на инвестиции и развитие компании. Миноритарные акционеры отмечали некую несправедливость предложения «Нафтогаза», сообщив, что в компании «Укргазвыдобування», где «Нафтогазу» принадлежит 100% акций, было принято решение всю чистую прибыль направить на развитие.

После дискуссий 52,49% кворума проголосовало за решение направить всю прибыль, которая в денежном выражении составляет 1,26 млрд грн, на выплату дивидендов. Таким образом, государство как основной акционер «Укрнафты» в лице «Нафтогаза» должно получить около 600 млн грн в бюджет.

Акционеры «Укрнафты» также избрали нового главу правления компании. Им стал гражданин Великобритании Марк Роллинз, который до этого назначения работал в одной из крупнейших британских нефтегазодобывающих компаний - BG Group.

Вслед за назначением председателя правления, акционеры утвердили состав наблюдательного совета компании. От «Нафтогаза», как мажоритарного акционера, были переизбраны Андрей Коболев, Сергей Коновец, Сергей Перелома, Петр Столяр, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко. От миноритарных акционеров членами набсовета традиционно были избраны Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Михаил Киперман и Уриел Цви Лейбер, а кроме них - экс-губернатор Одесской области и экс-глава «Укрнафты» Игорь Палица.

Янтарный скандал

Получил свое продолжение на минувшей неделе и разгоревшийся в Украине «янтарный скандал». Как заявила заместитель главы Минэкологии, руководитель аппарата ведомства Светлана Коломиец, в случае отсутствия позитивных результатов по легализации добычи «солнечного камня» не исключено введение особого режима на территориях, где ведется незаконный янтарный промысел, - в Ривненской, Волынской и на части Житомирской области. С этим предложением министерство при негативном развертывании ситуации обратится в Совет национальной безопасности и обороны, а также в Кабинет министров и к президенту.

Введение особого режима означает – ограничение передвижения, более жесткие правоохранительные и другие меры. При этом Коломиец высказала надежду, что до того крайнего шага не дойдет и ситуация уже осенью стабилизируется.

А достигнуть стабилизации поможет комплексная программа развития янтарной отрасли. О ее немедленной разработке шла речь на минувшей неделе на оперативном совещании под председательством вице-премьера Валерия Вощевского. «По моему убеждению, должно работать одно госпредприятие, которое будет осуществлять добычу и реализацию янтаря на внутреннем и внешних рынках. Государство должно взять сферу добычи «солнечного камня» в свои руки и активизировать правоохранительные органы для прекращения деятельности «черных копателей» и контрабандистов», - заявил Вощевский.

Подготовить соответствующие изменения в законодательство в течение месяца поручено Минэкологии и Госгеонедр, о своей работе они будут информировать вице-премьера еженедельно.

А тем временем две недели, которые президент Украины Петр Порошенко выделил властям и правоохранителям Ривненской, Волынской и Житомирской областей на устранение янтарной мафии, истекли. И пока особого результата борьбы с ней не видно. В сети силовиков попадаются, по большей части, мелкие старатели и небольшие партии контрабанды. В то же время, согласно сообщениям из регионов, крупный янтарный «бизнес» затаился в ожидании спада напряжения. Габаритная техника, рукава и помпы для вымывания «солнечного камня» тщательно припрятаны в гаражах и сараях, в законспирированных схронах «зависли» крупные партии янтаря, которые должны были уйти заказчикам в Гданьск и Гонконг (Польша и Китай являются самыми крупными потребителями украинского янтаря).

Очень хочется верить, что новой власти получится вывести из тени «янтарные копанки», которые оставляют после себя «лунные пейзажи» и сотни инвалидов-«черных старателей». Стоит отметить, что Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, отличающегося самым высоким ювелирным качеством. А ежегодные потери бюджета от незаконной добычи «солнечного камня» составляют, по оценке экспертов, как минимум, миллиард долларов – такова цена вопроса.

И напоследок. Следующая неделя будет решающей для Украины - МВФ даст окончательный ответ относительно выделения нашей стране второго транша. Стоит надеяться, что он будет положительным.

Алина Зименко (УНИАН)