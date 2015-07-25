МВФ одобрил выделение Украине 1,7 миллиарда долларов - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, передает ТСН.

Одобрение нового транша произошло после того, как Верховная Рада приняла необходимые законы и произошли подвижки в переговорах с кредиторами по реструктуризации долга.

Официальное одобрение выплаты транша в 1,7 млрд долларов должно произойти 31 июля, когда пройдет встреча Исполнительного совета МВФ, посвященная этому вопросу.

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Ранее УНИАН сообщал, что Министерство финансов Украины 24 июля выплатило полагающиеся к оплате 120 млн долл. купонного дохода по евробондам с погашением в июле 2017 года.

Как сообщалось, правительство Украины выполнило все предварительные критерии Международного валютного фонда и ожидает позитивного решения Совета директоров Фонда 31 июля о выделении Украине 1,7 млрд долл. второго транша.