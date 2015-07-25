МВФ подтвердил получение от Греции запроса на открытие новой кредитной линии
Международный валютный фонд (МВФ) получил от Греции запрос на открытие для нее новой кредитной линии.
Это подтвердил 24 июля официальный представитель учреждения, передает ТАСС.
"Мы подтверждаем, что получили письмо от греческих властей. В нем указывается, что они добиваются получения от МВФ новой заемной программы", - заявил представитель учреждения. По его словам, МВФ теперь намерен обсудить "с греческими властями и европейскими партнерами сроки и модальность" консультаций по новому запросу Афин.
Ранее стало известно, что запрос на участие МВФ в третьей кредитной программе, рассчитанной на три года, с объемом финансирования до €86 млрд, Греция направила в пятницу. Об этом сообщила официальный представитель правительства Ольга Геровасили в прямом эфире радиостанции Sky.
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Как сообщал УНИАН, греческий парламент одобрил законопроект об ускорении реформы гражданского судопроизводства и оздоровлении финансовых институтов, на чём настаивал Европейский Союз.