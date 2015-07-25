МВФ подтвердил получение от Греции запроса на открытие новой кредитной линии

Это подтвердил 24 июля официальный представитель учреждения, передает ТАСС.

"Мы подтверждаем, что получили письмо от греческих властей. В нем указывается, что они добиваются получения от МВФ новой заемной программы", - заявил представитель учреждения. По его словам, МВФ теперь намерен обсудить "с греческими властями и европейскими партнерами сроки и модальность" консультаций по новому запросу Афин.

Ранее стало известно, что запрос на участие МВФ в третьей кредитной программе, рассчитанной на три года, с объемом финансирования до €86 млрд, Греция направила в пятницу. Об этом сообщила официальный представитель правительства Ольга Геровасили в прямом эфире радиостанции Sky.

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Как сообщал УНИАН, греческий парламент одобрил законопроект об ускорении реформы гражданского судопроизводства и оздоровлении финансовых институтов, на чём настаивал Европейский Союз.