Украина и Беларусь будут использовать гривню в двусторонних расчетах.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, возможности использования гривни в торговле между Украиной и Беларусью будут расширены по просьбе белорусской стороны.

Соответствующая договоренность была зафиксирована в протоколе по итогам 23-го заседания Межправительственной смешанной украинско-белорусской группы по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Украинскую делегацию на заседание представлял сопредседатель комиссии, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«По результатам переговоров мы обратились к НБУ с рядом предложений, которые помогут упростить и оживить торговлю между нашими двумя странами, и уже пришли к положительному решению. Украина и Беларусь будут использовать для двусторонних расчетов не иностранную валюту, в частности доллар, а гривню», - подчеркнул Зубко.

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Также Украина и Беларусь достигли договоренности рассмотреть вопрос возобновления поставок электроэнергии между двумя странами. А также - осуществление транзита украинской электроэнергии через Республику Беларусь. Соответствующие консультации будут проведены в ближайшее время.

«Беларусь является нашим стратегическим торговым партнером с большой общей границей. Поэтому все договоренности, которые мы достигнем сегодня, будут затем десятилетиями давать положительный эффект», - прокомментировал итоги встречи Зубко.