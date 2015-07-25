МВФ одобрил решение о выделении Украине $1,7 миллиарда

Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.

"Могу вам сообщить отчет только за эту неделю. 1,7 млрд долл вследствие поддержки реформ и признания того, что президент, парламент, правительство проводят реформы, и эти реформы полностью соответствуют программе, Украина получила 1,7 млрд долл от МВФ. Это только на этой неделе принято это решение", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, на этой неделе Украина направила обновленное письмо о намерениях к Меморандуму об экономической и финансовой политике директору-Распорядителю МВФ Кристин Лагард.

Письмо подписали президент, премьер-министр Арсений Яценюк, министр финансов Наталья Яресько и председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Этот шаг открывал перед Украиной возможность назначения Совета директоров МВФ, по результатам которого Украине должен быть предоставлен второй транш кредита Фонда в объеме 1,7 млрд долл., который планируется направить на пополнение золотовалютных резервов.

Напомним, Украина выполнила все предварительные критерии Международного валютного фонда и ожидает положительного решения Совета директоров Фонда 31 июля о выделении Украине 1,7 млрд долл. второго транша.