Порошенко надеется на повышение зарплат и пенсий до конца 2015 года
23:05, 25 июля 2015Финансы
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Президент заявил, что власть не должна допустить падения уровня жизни украинцев.
Порошенко отметил важность повышения социальных стандартов / facebook.com/petroporoshenko
Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым провести индексацию зарплат и пенсий до конца этого года.
Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.
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"Очень важно - повышение социальных стандартов... К концу года мы должны проиндексировать зарплату, индексировать пенсии, не допустить падения уровня жизни людей", - сказал он.
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