Порошенко надеется на повышение зарплат и пенсий до конца 2015 года

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым провести индексацию зарплат и пенсий до конца этого года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.

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"Очень важно - повышение социальных стандартов... К концу года мы должны проиндексировать зарплату, индексировать пенсии, не допустить падения уровня жизни людей", - сказал он.