СМИ: Переговоры между Грецией и кредиторами перенесли на вторник

Переговоры представителей Греции и ее кредиторов на техническом уровне начнутся во вторник, 28 июля, сообщили журналистам в греческом минфине.

Переговоры должны были начаться в пятницу, 24 июля, но были отложены из-за нерешенности ряда вопросов, пишет РИА Новости.

"Дискуссии о том, где и как будут проходить переговоры, идут очень хорошо. Во вторник начнутся переговоры на техническом уровне", — сообщил вечером в субботу представитель министерства финансов.

По его словам, задержка не связана с политическими причинами. "Приезд руководителей миссий кредиторов в Афины будет отложен на один-два дня по техническим причинам. Мы подчеркиваем, что причины задержки не являются ни политическими, ни дипломатическими",- сказал представитель минфина.

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Если раньше Греция вела переговоры с тройкой кредиторов (ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссией), то теперь переговоры будут идти с "четверкой" — к тройке добавился представитель Европейского стабилизационного механизма (ESM), который предоставит Греции кредитную линию по третьей программе помощи. МВФ будет представлять новая глава миссии фонда в Греции Делия Велкулеску. От имени Греции переговоры будет вести председатель Совета экономических экспертов Йоргос Хулиаракис.

Правительство рассматривает 18 августа как оптимальную дату завершения переговоров. Этот срок определен с тем, чтобы Греция могла нормально произвести 20 августа платеж по госдолгу на 3,2 миллиарда евро в пользу ЕЦБ.