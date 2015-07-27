Курс доллара снижается на ожиданиях совещания центробанка США

Курс доллара снижается к евро и иене после падения котировок американских акций и доходности облигаций и накануне ежемесячного совещания ФРС, передает Reuters.

Евро подорожал на 0,22 процента - до $1,1006, прибавив на прошлой неделе 1,4 процента, а курс доллара к иене опустился на 0,23 процента до 123,50 иены.

Читайте такжеЕвро упадет не из-за кризиса в Греции, а на фоне ситуации в США - прогноз DWРынок ждет итогов совещания ФРС, которое закончится в среду. По мнению аналитиков, центробанк в сентябре повысит процентные ставки, что вызовет рост курса доллара.

Кроме этого, на валютный рынок влияет снижение цен на сырье, которое, в первую очередь, отражается на валютах стран-поставщиков сырья, например, Канады, Австралии и Норвегии, но также и на иене.

"Падение цен на сырье создает впечатление, что рост мировой экономики замедляется. Это впечатление заставляет инвесторов избегать риска, вызывая покрытие коротких позиций в иене", - объяснил старший стратег Monex в Токио Масафуми Ямамото.

Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента, до $0,7292, а доллар Новой Зеландии - на 0,27 процента, до $0,6596.