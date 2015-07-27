Российский рубль обвалился по отношению к евро до минимума с 20 марта

10:49, 27 июля 2015
Финансы
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Курс доллара вырос на 38 коп., до 58,70 руб.

REUTERS

В России в ходе торгов понедельника, 27 июля, курс евро превысил 65 рублей, впервые с 20 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

С начала торгов курс доллара вырос на 38 коп., до 58,70 руб.

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