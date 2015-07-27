Российский рубль обвалился по отношению к евро до минимума с 20 марта
10:49, 27 июля 2015Финансы
3698
Курс доллара вырос на 38 коп., до 58,70 руб.
REUTERS
В России в ходе торгов понедельника, 27 июля, курс евро превысил 65 рублей, впервые с 20 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.
С начала торгов курс доллара вырос на 38 коп., до 58,70 руб.
Читайте такжеРоссию ожидает "валютный шок": темпы обвала рубля могут опередить падение цен на нефтьКурс евро при этом укрепился на 84 коп., до 65,017 руб.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter