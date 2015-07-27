Нацбанк намерен снизить предельную сумму наличных расчетов между физлицами втрое

Национальный банк Украины намерен снизить предельную сумму наличных расчетов между физическими лицами до 50 тыс. грн со 150 тыс. грн, действующих в настоящее время.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на проект постановления, который регулятор вынес на общественное обсуждение до 25 августа.

Читайте такжеУбытки банков Украины в первом полугодии достигли 82 миллиардов«Потребность в обеспечении стабильных поступлений наличности в банковскую систему и ускорении ее обращения, сужении сферы использования наличных и ускорении развития безналичного сегмента побудили принять решение об установлении предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц в размере 50 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Одновременно НБУ сообщает, что безналичные расчеты могут и далее осуществляться без каких-либо ограничений, и при этом банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Регулятор подчеркивает, что реформирование и развитие платежной системы страны является неотъемлемой частью процесса реформирования финансового сектора государства, и первоочередной задачей на этом пути является развитие системы безналичных расчетов и снижение доли наличных расчетов.

«Решение этой задачи приблизит Украину к европейским стандартам жизни, ускорит снижение масштабов теневой экономики, будет способствовать обеспечению стабильной работы банковской системы», - отмечается в сообщении.

НБУ напоминает, что проект изменений в Налоговый кодекс Украины предлагал снижение расчетов наличными для субъектов хозяйствования и физических лиц до пятнадцати минимальных зарплат, то есть на уровне 18,270 тыс. грн, или около 1 тыс. евро по курсу гривни к евро на тот период, однако в действующий Налоговый кодекс эта норма не попала.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Национальный банк сообщал, что проводит консультации с банкирами по вопросу снижения предельной суммы наличных расчетов для определения нового оптимального порога таких расчетов.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе встречи с топ-менеджментом компаний – членов Американской торговой палаты в феврале этого года заявила, что Нацбанк намерен снизить предельную сумму наличных расчетов.

С 1 сентября 2013 года в Украине действует ограничение максимальной суммы наличных расчетов для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, для физлиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, - до 150 тыс. грн.