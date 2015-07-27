Насиров распорядился ликвидировать контрабанду на таможне за 100 дней

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров поставил перед подконтрольным ему ведомством задачу ликвидировать контрабанду на таможне за 100 дней.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС, об этом Насиров заявил во время совместной пресс-конференции с председателем Одесской областной государственной администрации Михалом Саакашвили.

Читайте такжеЯценюк назвал таможни, которые передадут в управление британской компании«Мы ставим перед собой четкий план в течение 100 дней победить контрабанду на таможне. Для Украины это - форпост. Если существует контрабанда в Одессе, это сказывается на экономике, невозможность равных условий для честной конкуренции. Такие же проявления есть и на западной границе», - цитируются в сообщении слова главы ГФС.

По его словам, борьба с контрабандой, повышение эффективности электронных сервисов Фискальной службы и оптимизация работы - являются одними из основных задач, которые стоят перед Фискальной службой.

Насиров отметил, что для ГФС важна поддержка органов местного самоуправления и местных правоохранительных органов в направлении совместной борьбы с контрабандой, злоупотреблениями и фиктивным бизнесом. По словам главы ГФС, Фискальная служба достигла договоренности о полной поддержке и взаимопонимании с представителями властей Одесской области.

«Мы заинтересованы, чтобы 50% от дополнительных поступлений поступали в отдельные фонды для финансирования инфраструктурных проектов в Одесской области», - отметил председатель ГФС Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил в качестве эксперимента пригласить иностранные компании к управлению наиболее коррумпированными таможнями Украины. Кроме того, правительство предложило устанавливать для таможен плановые поступления, и суммы, которые будут собираться сверх плана, делить с местными властями.

В мае Государственная фискальная служба отстранила от исполнения обязанностей руководство Одесской таможни. В июле руководителем Одесской таможни был назначен Владислав Ракша.

Премьер-министр Украины поручил Роману Насирову уволить всех работников Закарпатской таможни ГФС - от начальника таможни и руководства таможенных постов до рядовых работников.

Яценюк также поручил Министерству внутренних дел Украины провести расследование фактов контрабанды и злоупотреблений на Закарпатской таможне и по его результатам возбудить уголовные производства.

В Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Михаил Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку ПС стал мешать потокам контрабанды.