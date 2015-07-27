Насиров распорядился ликвидировать контрабанду на таможне за 100 дней

11:17, 27 июля 2015
Финансы
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"Мы ставим перед собой четкий план в течение 100 дней победить контрабанду на таможне. Для Украины это - форпост", - сказал Насиров.

Глава ГФС поставил перед Фискальной службой задачу ликвидировать контрабанду на таможне за 100 дней / Фото УНИАН

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров поставил перед подконтрольным ему ведомством задачу ликвидировать контрабанду на таможне за 100 дней.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС, об этом Насиров заявил во время совместной пресс-конференции с председателем Одесской областной государственной администрации Михалом Саакашвили.

Читайте такжеЯценюк назвал таможни, которые передадут в управление британской компании«Мы ставим перед собой четкий план в течение 100 дней победить контрабанду на таможне. Для Украины это - форпост. Если существует контрабанда в Одессе, это сказывается на экономике, невозможность равных условий для честной конкуренции. Такие же проявления есть и на западной границе», - цитируются в сообщении слова главы ГФС.

По его словам, борьба с контрабандой, повышение эффективности электронных сервисов Фискальной службы и оптимизация работы - являются одними из основных задач, которые стоят перед Фискальной службой.

Насиров отметил, что для ГФС важна поддержка органов местного самоуправления и местных правоохранительных органов в направлении совместной борьбы с контрабандой, злоупотреблениями и фиктивным бизнесом. По словам главы ГФС, Фискальная служба достигла договоренности о полной поддержке и взаимопонимании с представителями властей Одесской области.

«Мы заинтересованы, чтобы 50% от дополнительных поступлений поступали в отдельные фонды для финансирования инфраструктурных проектов в Одесской области», - отметил председатель ГФС Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил в качестве эксперимента пригласить иностранные компании к управлению наиболее коррумпированными таможнями Украины. Кроме того, правительство предложило устанавливать для таможен плановые поступления, и суммы, которые будут собираться сверх плана, делить с местными властями.

В мае Государственная фискальная служба отстранила от исполнения обязанностей руководство Одесской таможни. В июле руководителем Одесской таможни был назначен Владислав Ракша.

Премьер-министр Украины поручил Роману Насирову уволить всех работников Закарпатской таможни ГФС - от начальника таможни и руководства таможенных постов до рядовых работников.

Яценюк также поручил Министерству внутренних дел Украины провести расследование фактов контрабанды и злоупотреблений на Закарпатской таможне и по его результатам возбудить уголовные производства.

В Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Михаил Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку ПС стал мешать потокам контрабанды.

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