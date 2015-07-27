Украина отменит дополнительный импортный сбор с начала 2016 года

Дополнительный импортный сбор, введенный в феврале этого года для стабилизации платежного баланса Украины, будет отменен с 1 января 2016 года, сообщила замминистра финансов Елена Макеева в ходе заседания коллегии Министерства финансов.

«Дополнительный импортный сбор - уже принято решение, что он будет отменен с 1 января 2016 года», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, правительство в конце февраля ввело временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по ставкам 10% и 5%.

Сбор не распространяется на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности на газ, и другие важные для украинской экономики и населения товары.

Страны - члены Всемирной торговой организации призывают Украину отменить дополнительный импортный сбор не позднее конца 2015 года.

Государственная фискальная служба Украины отмечает значительный рост ввоза в страну контрабандного товара после введения дополнительного импортного сбора.

В то же время, подавляющее большинство членов ВТО признали, что примененные Украиной меры связаны со сложной ситуацией с платежным балансом и введены в полном соответствии с положениями соглашений ВТО. При этом Россия стала единственным членом ВТО, который не присоединился к консенсусу в данном вопросе.