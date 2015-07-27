Украина хочет взять в долг до конца года еще $3 миллиарда

Министерство финансов Украины намерено привлечь заимствования на 3 млрд долл. США до конца года.

Об этом сообщил замминистра финансов Артем Шевалев в ходе заседания коллегии в Министерстве финансов.

«В цифрах это более 3 млрд долл. США, которые мы будем привлекать до конца этого года», - сказал он.

По словам Шевалева, с начала этого года Украина уже получила в общий фонд госбюджета заимствования на 4,5 млрд долл. США.

Присутствующая на заседании коллегии министр финансов Наталия Яресько сообщила, что практически все эти средства были направлены на погашение прежних долгов. «Большинство этих средств пошли на уплату внешних долгов», - сказала она.

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Также в министерстве подчеркнули, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины снижается. «Сейчас имеем 68 млрд долл. США, а имели (год назад) – 73 млрд долл.», - сообщила директор Департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-мае сократилась на 2,151 млрд долл., или на 3,08%, - до 67,661 млрд долл. на 31 мая 2015 года.

За указанный период государственный и гарантированный государством долг в гривневом эквиваленте вырос на 323 млрд грн, или на 29,37%, - до 1,424 трлн грн.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,794 млрд долл. в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.