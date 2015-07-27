В России - очередной обвал рубля: евро превысил психологическую отметку
14:03, 27 июля 2015Финансы
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Курс доллара достиг 59,75 руб.
REUTERS
В России - очередной обвал рубля: евро превысил психологически важную отметку в 66 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи в понедельник, 27 июля.
Зафиксированный максимум в ходе торгов — 66,03 руб. за один евро.
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