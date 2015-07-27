Уровень теневой экономики в Украине превышает 40% - Минфин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева в ходе заседания коллегии в Министерстве финансов.

Читайте такжеМинфин предлагает снизить с октября ренту на добычу газа и нефти до 14-29%

Перечисляя основные проблемы, не позволяющие полноценно наполнять казну за счет поступлений от налогов и сборов, Макеева отметила высокий уровень теневой экономики.

«Очень высокий уровень теневой экономики. Если мы говорим об официальных данных, то, по оценкам Минэкономразвития, теневая экономика составляет 42%. Но индустрии по своими оценками говорили о том, что эти показатели значительно выше. К примеру, в ритейле теневая экономика составляет 60%. 40% составляет теневая экономика фармацевтической отрасли, 67% – в легкой промышленности», - сказала она.

По словам Макеевой, для решения этой проблемы приоритетом должно стать создание налоговых стимулов для постепенного вывода бизнеса из тени, включая равномерное и справедливое распределение налоговой нагрузки, совершенствованию системы упрощенного налогообложения и улучшения администрирования налогов.