Правительство намерено разделить 2 миллиарда гривень между 51 местным бюджетом

По ее словам, в результате бюджетной децентрализации местные бюджеты за полгода нарастили доходы на 37,7%, в том числе наибольший эффект получили города областного значения, но при этом ряд населенных пунктов испытывают недостаток ресурсов.

«Стресс сильнее в изолированных небольших населенных пунктах. Предварительно мы дотируем 51 такой районный бюджет при их общем количестве 602. Наши расчеты позволяют четко определить такие общины, помощь этим бюджетам через стабилизационную дотацию составит 2 млрд грн», - сказала она.

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Присутствующий на заседании коллегии первый замминистра финансов Игорь Уманский сообщил, что на текущий момент местные бюджеты получили уже 12,2 млрд грн дополнительных средств в результате реализации мер по бюджетной децентрализации, нарастив свои поступления на 37,7%, и по итогам года этот ресурс составит порядка 17,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в декабре 2014 года приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс» о бюджетной децентрализации, благодаря которой источники наполнения местных бюджетов расширены за счет передачи местным бюджетам 100% платы за предоставление админуслуг, 100% государственной пошлины, 10% налога на прибыль предприятий, сборов по розничной продаже подакцизных товаров и т.д.

Госбюджет Украины по итогам января-мая 2015 года сведен с профицитом в 5,61 млрд грн против дефицита за аналогичный период прошлого года в 12,224 млрд грн. Сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 19,394 млрд грн против 7,970 млрд грн дефицита годом ранее.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.