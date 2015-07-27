Яценюк призвал ускорить конфискацию $1,5 миллиарда компаний, близких к Януковичу

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Министерства финансов Украины.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в правоохранительные органы с просьбой ускорить работу по конфискации 1,5 млрд долларов, которые были арестованы в 2014 году в рамках расследований деятельности компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу.

"Мы скоро будем отмечать год, как средства арестованы, но не конфискованы и не переданы в бюджет", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк неоднократно обращался в ГПУ с просьбой перевести арестованные 1,4 миллиарда долларов Януковича в бюджет.

В июне 2014 года Служба финансового мониторинга Украины и финансовая разведка Украины выявили 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,34 миллиарда долларов. Значительная часть денег через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины. Премьер-министр Яценюк тогда обратился к Генпрокуратуре, СБУ и судам с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет.

В марте 2015 года премьер-министр уже обращался в правоохранительные органы с просьбой как можно скорее начать процедуру конфискации в пользу государства средств, арестованных в рамках расследования финансовых преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.