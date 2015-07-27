Украина может получить еще 1,7 миллиарда от МВФ уже на следующей неделе

Украина может получить второй транш кредита Международного валютного фонда в размере 1,7 млрд долл. уже на следующей неделе, и эти средства будут направлены в резервы Национального банка Украины.

Об этом журналистам сообщила министр финансов Наталия Яресько.

«Решение совета мы ожидаем в пятницу, 31 июля. На следующей неделе, то есть, в несколько банковских дней, мы должны были бы получить 1 млрд 700 млн долл. на резервы Национального банка Украины», - сказала она.

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Напомним, заседание Совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет рассматриваться вопрос выделения Украине 1,7 млрд долл. второго транша по четырехлетней программе EFF, пройдет 31 июля. К этой дате фонд ожидает достижения договоренности с кредиторами о реструктуризации внешнего долга Украины на сумму 15,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Украина направила обновленное письмо о намерениях к Меморандуму об экономической и финансовой политике директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард. Письмо подписали президент, премьер-министр Арсений Яценюк, министр финансов Наталья Яресько и председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

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24 июля пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на слова премьер-министра Арсения Яценюка сообщила, что правительство Украины выполнило все предварительные критерии Международного валютного фонда и ожидает позитивного решения Совета директоров Фонда 31 июля о выделении Украине 1,7 млрд долл. второго транша.

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