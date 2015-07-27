Минфин ожидает снижения поступлений в госбюджет в 2016 году на 50 миллиардов гривень

Об этом журналистам сообщила министр финансов Наталия Яресько.

«У нас сильно сокращаются поступления за счет снижения перечислений прибыли от Национального банка и отсутствия поступлений от импортного сбора. Приблизительно 40-50 млрд грн поступлений, которых не будет в следующем году», - сказала она.

При этом, по словам Яресько, расходы в следующем году будут выше уровня этого года за счет повышения расходов на субсидии для населения (в связи с повышением тарифов в энергетике) с 24 до 43 млрд грн и в связи с индексацией зарплат и пенсий, которое будет не позднее декабря этого года.

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Также она отметила, что само проведение реформ требует дополнительных затрат, и при этом нужно продолжать финансировать оборону и правоохранительную деятельность на уровне 5% ВВП.

«Мы уже сейчас ведем большую работу по поиску дополнительных источников поступлений», - добавила она.