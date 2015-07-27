Минфин рассчитывает достичь дефицита бюджета в 2016 году на уровне 3,75% ВВП

Об этом заявила в ходе коллегии в Министерстве финансов министр Наталья Яресько.

«Наша цель – достичь в 2016 году целевого показателя дефицита бюджета в 3,75% ВВП, - сказала Яресько. - Этот бюджет должен существенно улучшить социальную защиту наших граждан и обеспечить финансирование обороны на уровне текущего года – 5% ВВП. В условиях сложной экономической ситуации сделать это можно будет только при условии консервативной политики по расходам».

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Как сообщал УНИАН, проект бюджетной резолюции на 2016 год, подготовленной Кабинетом министров в мае-июне текущего года, предполагал дефицит государственного бюджета на 2016 год на уровне 3% ВВП при объеме государственных гарантий не более 5% общего объема доходов бюджета.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн. Объем госгарантий в 2015 году определен на уровне 20-25 млрд грн.