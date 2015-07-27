Яресько надеется продолжить переговоры с кредиторами на этой неделе

Об этом сказала журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы ожидаем ответа на новые предложения, которые мы передали кредиторам неделю назад. На днях ожидаем ответа. Думаю, что на этой неделе может быть (встреча - УНИАН)», - сказала Яресько.

При этом она уточнила, что детали переговоров не разглашаются, поскольку это является ключевым условием проведения переговоров.

Как сообщал УНИАН, согласно совместному заявлению от 15 июля, Украина и комитет кредиторов достигли значительного прогресса в ходе переговоров в Вашингтоне о реструктуризации части государственного долга и планировали провести на текущей неделе дополнительные встречи для скорейшего завершения проводимой долговой операции. 23 июля агентство Bloomberg сообщило о том, что представители украинских властей и комитета кредиторов во главе с Franklin Templeton не будут проводить прямые переговоры на этой неделе, как это планировалось ранее.

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Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Комитет кредиторов в ходе переговоров обращался через СМИ или посредников к Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложением продлить сроки погашения долга и снизить купон, но при этом отказаться от идеи списания номинала долга.

В то же время, ранее, в июне, министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года, однако сейчас таких конкретных планов нет.