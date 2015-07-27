Средняя зарплата в Украине в июне выросла почти до 4,3 тысячи гривень

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Госстат также сообщил, что количество штатных, официально трудоустроенных работников в Украине в июне составило 8,03 млн граждан.

При этом зарплаты выше средней в июне были зафиксированы традиционно в авиационном транспорте – в среднем 18,8 тыс. грн, в финансовой сфере – 8,7 тыс. грн, информационной и научно-технической деятельности – 6,9 тыс. грн и 6,7 тыс. грн соответственно. Средний уровень зарплаты штатного работника в промышленности составил 4,8 тыс. грн.

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Наименьший уровень средней зарплаты в июне был зафиксирован в сфере здравоохранения - 2,8 тыс. грн и почтового дела - 2,2 тыс. грн. Средняя зарплата в сфере образования в июне составила 3,7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в июне выросла по сравнению с маем на 5,8% и на 1 июля составила 1,9 млрд грн. Порядка 1,44 млрд грн, или 75% объема задолженности, составили долги экономически активных предприятий.