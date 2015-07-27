Яценюк предложил выравнивать местные бюджеты за счет госбюджета только частично

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Министерства финансов Украины.

«Если по справедливости, мы даем не все 100% (дотации на выравнивание - УНИАН), а только 50%, и местные бюджеты – еще 50%, - сказал Яценюк. - Предложите им (местным властям - УНИАН) такой вариант. Мы даем свою часть, хотя они могли бы дать и все 100%, а они свою».

Ранее Яценюк призвал руководство Министерства финансов как основного распорядителя бюджетных средств определить основные статьи расходов местных бюджетов и запретить непрофильные расходы.

Премьер отметил, что в числе основных расходов должны быть расходы на социальную сферу, инфраструктуру, медицину и образование. Кроме того, глава правительства призвал местные органы власти обеспечить прозрачность расходования средств и публиковать информацию о бюджетных доходах и расходах.

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Как сообщал УНИАН, по расчетам Минфина, дополнительный ресурс, который получат местные бюджеты в результате реализации мер по бюджетной децентрализации, по итогам года составит порядка 17,5 млрд грн. На текущий момент местные бюджеты получили уже 12,2 млрд грн дополнительных средств.

Верховная Рада в декабре 2014 года приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию, что в свою очередь предполагает передачу полномочий по администрированию ряда налогов на уровень местных властей. В частности, местные бюджеты получили 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги. Ранее Минфин оценивал возможность привлечения дополнительных ресурсов местными бюджетами на уровне порядка 25 млрд грн по итогам года.