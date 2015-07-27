Кабмин хочет поручить "Укрэксимбанку" развитие экспорта, а внутренний рынок оставить "Ощадбанку"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разделить направления деятельности государственных банков - «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», закрепив за «Укрэксимбанком» программы развития экспорта, а за «Ощадбанком» - развитие внутреннего рынка.

Об этом Яценюк заявил в ходе коллегии в Министерстве финансов Украины.

«Мы не раздаем кредиты, а они не торгуют семечками. «Укрэксимбанк» должен заниматься тем, что у него написано в названии. Он должен стимулировать развитие украинского экспорта за границу. Это его основная функция. Он должен выдавать кредиты для украинских компаний, которые завоевывают зарубежные рынки. Главное для страны – поддержать экспортный потенциал, - сказал Яценюк.

"Я требую от «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» последовательной политики в финансировании приоритетных отраслей экономики. "Укрэксимбанк" – экспорт, "Ощадбанк" – развитие внутреннего рынка», - добавил он.

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Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству. «Ощадбанк» в первом полугодии 2015 года получил 2,8 млрд грн убытка за счет формирования значительного объема резервов вследствие девальвации гривни, ухудшения качества активов в зоне АТО, технического дефолта отдельных госпредприятий - клиентов банка и снижения их кредитных рейтингов.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. 100% акций банка принадлежат государству.

В начале июля банк сообщал об успешном завершении переговоров с кредиторами о перепрофилировании трех выпусков облигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму 1,475 млрд долл., договорившись о продлении сроков погашения на семь лет с повышением ставки купона. В то же время, банк в первом полугодии 2015 года получил 3,848 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период предыдущего года прибыль банка составила 109,481 млн грн.