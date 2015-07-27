Moody's допустило введение Украиной моратория на выплаты по долгам в сентябре

Об этом говорится в сообщении агентства.

"Если правительство Украины и частные кредиторы не достигнут соглашения к моменту сентябрьского пересмотра программы МВФ, тогда Украина может воздержаться от погашения 23 сентября облигаций на 500 миллионов долларов, выпущенных в 2010 году", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что выплата Украиной 24 июля процентного 120 млн долл. дохода по еврооблигациям не устраняет риск введения моратория на последующие внешние выплаты. По мнению Moody's, выплата была осуществлена для избежания срыва переговорного процесса с частными кредиторами.

Агентство считает, что по этой же причине правительство, осуществит 23 августа выплату процентного дохода на 60 млн долл. по еврооблигациям, выпущенным в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, в конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами о реструктуризации, как это закреплено действующим с 17 июня законом, дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

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Впоследствии в Минфине сообщали, что Украина не будет объявлять мораторий на выплаты по ряду внешних коммерческих долгов, если до проведения заседания Совета директоров Международного валютного фонда в конце июля будет прогресс в переговорах с кредиторами, который наметился после заключения с ними соглашения о конфиденциальности и назначения ряда прямых встреч.

Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Комитет кредиторов во главе с американским инвестфондом Franklin Templeton в ходе переговоров неоднократно обращался через СМИ или консультантов к Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложением продлить сроки погашения долга и снизить купон, но при этом отказаться от идеи списания номинала долга.

Вчера, 23 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что представители украинских властей и Комитета кредиторов не будут проводить прямые переговоры на этой неделе, как планировалось ранее, но в Минфине эту информацию не подтвердили, сообщив, что на этой неделе запланированы телефонные переговоры, которые еще не состоялись.