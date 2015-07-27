Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Аналитики FOREX CLUB в Украине прогнозируют откат курса продажи безналичного доллара США на текущей неделе до 21,4-22,2 грн., наличного – до 22,6–23,6 грн.

Ажиотаж последних недель может пойти на спад, покупатели снизят спекулятивный интерес к покупке, а рынок в итоге абсорбирует ликвидность. Дополнительным позитивом должно стать положительное решение МВФ 31 июля по второму траншу кредита в размере 1,7 млрд. долларов. Поступление средств Фонда снизит напряженность на валютном рынке, дав дополнительный запас прочности резервам для возможных выплат кредиторам, даже в случае отсутствия консенсуса по реструктуризации. Тем не менее, именно вопрос реструктуризации внешнего долга или применения моратория остается открытым, что может сказываться спекулятивными всплесками.

Читайте такжеMoody's допустило введение Украиной моратория на выплаты по долгам в сентябреОпределенное влияние будут оказывать и мировые финансовые рынки. В частности, 29 июля ФРС США будет принимать решение по процентной ставке. И хотя не ожидается ее повышения на этом заседании, глава регулятора может подтвердить рыночные предположения относительно перехода к первому повышению ставки в сентябре. В таком случае доллар США получит поддержку против большинства мировых валют. В дополнение, слабый рубль может добавить проблем торговому балансу Украины. Несмотря на снижение товарооборота с РФ, объем операций все еще остается значительным и слабый рубль дает возможность усилить ценовую конкуренцию украинским товарам.

Курс продажи наличного евро на текущей неделе может колебаться в диапазоне 25,0-26,3 грн. После принятия Грецией необходимого пакета законов и возобновления переговоров с кредиторами, фактор геополитики снизит свое влияние. Тем не менее, важной составляющей будет выступать макроэкономическая статистики региона и решения ФРС по процентной ставке, который может оказать поддержку доллару США и, соответственно, давление на евро, отмечает Андрей Шевчишин, ведущий эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.