В Morgan Stanley прогнозируют "долгую зиму" экономике РФ

Об этом заявил директор по развивающимся рынкам в Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Он считает, что цены на нефть остановятся на новом уровне. При этом экономист подчеркнул, что сейчас в России «есть стабильность, но стабильность со стагнацией».

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В то же время Шарма сообщил, что не знает, «сколько они смогут сосуществовать», но пока что прогноз таков.

Стоит отметить, что инвесторы, вернувшиеся в Россию после обвала фондового рынка в 2014 году, снова начали уходить на фоне возобновившихся падения цен на нефть и ослабления рубля.

Агентство Bloomberg приводит в качестве примера продажу российского подразделения по управлению активами французского банка BNP Paribas и ликвидацию фонда Templeton Russia and East European Fund Марка Мобиуса.

Сегодня, 27 июля, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с марта этого года упала ниже $54. Также на мартовские значения вернулись курсы доллара и евро к рублю, превысив 59 и 66 рублей соответственно.