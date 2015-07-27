Гривня на межбанке к концу дня поднялась до 22,17 за доллар

В понедельник, 27 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,10/22,17.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4530/24,5240, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3730/ 0,3740.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,0623 грн/долл., к этому часу были заключены 464 сделки на сумму 445,97 млн долл.