ГФС предлагает ввести электронное декларирование акцизного налога

Об этом в ходе коллегии в Министерстве финансов заявил глава ГФС Роман Насиров.

«Мы предлагаем и уже прорабатываем вопрос электронного декларирования акцизного налога. Это просят «чистые» акцизники», - сказал Насиров. – Законный бизнес нас в этом поддерживает».

Он также сообщил, что за три недели июля – с момента введения электронного декларирования НДС - в системе зарегистрировали налоговых накладных на сумму 52,7 млрд грн и таможенных накладных на порядка 10 млрд грн. «И где-то на 9 млрд грн у нас есть пополнение счетов», - сказал глава ГФС.

Как сообщал УНИАН, система электронного администрирования налога на добавленную стоимость до 1 июля работала в тестовом режиме, а с 1 июля переведена в обычный и работает в штатном режиме.

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Введение в Украине электронных НДС-счетов предусмотрено нормами Налогового кодекса, что согласовано с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом. Согласно принятым решениям, с 1 января 2015 года предприниматели-плательщики НДС в автоматическом режиме отправляют налоговые платежи на специальные казначейские электронные счета, а затем они будут списаны в бюджет. Как утверждают в Государственной фискальной службе, это позволит исключить любые махинации с НДС, объем которых только в 2013 году составил порядка 70 млрд грн.

Предприниматели неоднократно критиковали эту инициативу и предлагали отменить ее. Требование об отмене НДС-счетов прописано в Коалиционном соглашении, подписанном всеми фракциями – участниками парламентского большинства. Также в парламенте зарегистрирован законопроект об отмене НДС-счетов.