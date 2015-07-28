На восстановление Донбасса после боевых действий нужно почти 2 миллиарда долларов - глава Госагентства

Об этом в эфире "5 канала" заявил Вадим Черныш, председатель Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса.

"Государство не делало полного расчета того, что было разрушено в ходе боевых действий на Донбассе. Но это сделали международные партнеры. Приблизительная сумма – $1 млрд 200 млн на инфраструктуру и еще $300 млн на восстановление мира. Также есть план гуманитарных потерь. Только на гуманитарные нужды уйдет еще $316 млн", - говорит Черныш.

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Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Меморандума о совместных намерениях правительства Украины и правительства Федеративной Республики Германия относительно несвязанного финансового кредита общим размером 500 млн евро» для восстановления (KfW) для финансирования проектов, прежде всего, связанных с восстановлением востока Украины.

В частности, эти инвестиции должны охватывать такие сферы как транспорт, энергетика, теплоснабжение, энергоэффективность, водоснабжение, водоотведение, социальная инфраструктура, восстановление и строительство жилья.