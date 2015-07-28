МВФ подтвердил намерение до 31 июля одобрить выделение Украине очередного транша
Таким образом, общая сумма средств, выделенных Украине по программе EFF, составит 6,68 млрд долл.
Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд подтвердил намерение Совета директоров принять решение по выделению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF до 31 июля текущего года. Об этом говорится в комментарии Фонда, переданном агентству УНИАН.
Читайте такжеMoody's допустило введение Украиной моратория на выплаты по долгам в сентябре«Как мы и отмечали ранее, Совет директоров МВФ рассмотрит итоги первого пересмотра программы EFF в пятницу, 31 июля. Одобрение итогов этого пересмотра будет означать выделение Украине кредитного транша в размере 1,18 млрд SDR – порядка 1,7 млрд долл., - говорится в комментарии. – Таким образом, общая сумма средств, выделенных Украине по программе EFF со стороны Международного валютного фонда, составит 6,68 млрд долл.».
Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования экономики Украины, предполагающую механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility) сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила в марте – сразу же после утверждения программы. В мае-июне в Украине работала миссия Фонда, которая провела первый обзор реализуемых в Украине реформ и выдала свои рекомендации Совету директоров МВФ.
Тогда же Фонд пересмотрел в сторону ухудшения прогноз развития экономики Украины, однако отметил, что ухудшение оценок связано с продолжающимися военными действиями на востоке страны. В то же время, действия правительства в части достижения финансовой стабилизации были признаны удовлетворительными. В июле премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что Украина выполнила все предварительные критерии МВФ и ожидает позитивного решения Совета директоров Фонда.