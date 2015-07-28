МВФ подтвердил намерение до 31 июля одобрить выделение Украине очередного транша

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд подтвердил намерение Совета директоров принять решение по выделению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF до 31 июля текущего года. Об этом говорится в комментарии Фонда, переданном агентству УНИАН.

Читайте такжеMoody's допустило введение Украиной моратория на выплаты по долгам в сентябре«Как мы и отмечали ранее, Совет директоров МВФ рассмотрит итоги первого пересмотра программы EFF в пятницу, 31 июля. Одобрение итогов этого пересмотра будет означать выделение Украине кредитного транша в размере 1,18 млрд SDR – порядка 1,7 млрд долл., - говорится в комментарии. – Таким образом, общая сумма средств, выделенных Украине по программе EFF со стороны Международного валютного фонда, составит 6,68 млрд долл.».

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования экономики Украины, предполагающую механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility) сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила в марте – сразу же после утверждения программы. В мае-июне в Украине работала миссия Фонда, которая провела первый обзор реализуемых в Украине реформ и выдала свои рекомендации Совету директоров МВФ.

Тогда же Фонд пересмотрел в сторону ухудшения прогноз развития экономики Украины, однако отметил, что ухудшение оценок связано с продолжающимися военными действиями на востоке страны. В то же время, действия правительства в части достижения финансовой стабилизации были признаны удовлетворительными. В июле премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что Украина выполнила все предварительные критерии МВФ и ожидает позитивного решения Совета директоров Фонда.