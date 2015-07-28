Нацбанк упростил выдачу для украинцев валютных лицензий

Национальный банк Украины либерализировал выдачу физическим лицам лицензий для осуществления некоторых валютных операций, сообщается на сайте регулятора.

Читайте такжеНацбанк намерен снизить предельную сумму наличных расчетов между физлицами втрое Согласно сообщению, соответствующие нормы закреплены постановлением правления НБУ от 24 июля 2015 года №479. В частности, постановлением предусмотрено, что если физлицо - резидент во время пребывания за границей открыл банковский счет и разместил на нем валютные ценности, по возвращении на родину оно обязано получить соответствующую валютную лицензию не позднее 24 месяцев с даты возвращения в Украину (если пребывание за границей длилось не менее 183 дней подряд) либо не позднее 2 месяцев с даты его возвращения в Украину (если пребывание за границей длилось менее 183 дней подряд).

Кроме того, если физическое лицо изменило свой статус с нерезидента на резидента, то оно должно получить валютную лицензию в течение 24 месяцев со времени изменения такого статуса.

Также постановлением увеличен срок действия лицензии с одного года до трех лет.

Помимо этого, регулятор передал все функции, связанные с предоставлением индивидуальных лицензий на осуществление валютных операций, департаменту регистрационных вопросов и лицензирования, а все функции контроля за соблюдением резидентами условий лицензий - департаменту финансового мониторинга. Тогда как ранее указанные функции выполняли департамент контроля, методологии и лицензирования валютных операций и территориальные управления НБУ.

Как сообщал УНИАН, проведение масштабной дерегуляции и децентрализации является одной из ключевых задач властей в Украине и маяками достижения основных экономических целей, в числе которых - улучшение позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Украина, занимающая в рейтинге 96-ю позицию, намерена войти в 50 лучших стран рейтинга.