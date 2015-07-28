Украина может досрочно отменить дополнительный импортный сбор

Министерство экономического развития и торговли Украины заканчивает анализ возможностей досрочной отмены дополнительного импортного сбора, введенного с начала текущего года, и планирует озвучить свою позицию по этому вопросу в ближайшее время.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила заместитель министра – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Сейчас МЭРТ завершает такой анализ и выйдет с соответствующей позицией в ближайшее время», - написала Микольская.

При этом она подчеркнула, что само решение о введении дополнительного импортного сбора никоим образом не противоречило и не противоречит правилам Всемирной торговой организации, членом которой является Украина.

Щодо додаткового імпортного збору. Оскільки почастішали заяви щодо невідповідності імпортного збору угодам СОТ і рішен... Posted by Nataliya Mykolska on 28 липня 2015 р.

«ВТО не принимала никаких решений по данному вопросу, консультации проводились в рамках Комитета по платежному балансу. Генеральный совет ВТО – один из высших органов организации - заслушает и примет к сведению отчет Комитета. Однако проект этого отчета не содержит ни одного вывода о несоответствии этой меры (импортного сбора - УНИАН) соглашениям ВТО, - отметила Мыкольская. – В то же время, всем известно, что ВТО не анализирует влияние данного сбора на экономику страны, производство и экспорт».

Ранее о намерении не продлевать действие дополнительного импортного сбора заявил Минфин.

Как сообщал УНИАН, правительство в конце февраля ввело временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по ставкам 10% и 5%.

Сбор не распространяется на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности на газ, и другие важные для украинской экономики и населения товары.

Страны - члены Всемирной торговой организации призывают Украину отменить дополнительный импортный сбор не позднее конца 2015 года.

Читайте такжеВТО призвала Украину отменить дополнительный импортный сбор до конца года Государственная фискальная служба Украины отмечает значительный рост ввоза в страну контрабандного товара после введения дополнительного импортного сбора.

В то же время, подавляющее большинство членов ВТО признали, что примененные Украиной меры связаны со сложной ситуацией с платежным балансом и введены в полном соответствии с положениями соглашений ВТО. При этом Россия стала единственным членом ВТО, который не присоединился к консенсусу в данном вопросе.