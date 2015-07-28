НБУ упростил проведение валютных операций для банков

Национальный банк Украины упростил проведение операций на межбанковском валютном рынке Украины, отменив для банков подачу заявок на участие в Системе подтверждения соглашений для проведения операций с другими уполномоченными банками.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №473, вступающее в силу с 1 августа.

По информации НБУ, заявки банков на участие в Системе подтверждения соглашений будут подаваться только для проведения операций с регулятором.

Также НБУ сокращает объемы информации для указания в заявке на участие в Системе подтверждения соглашений, отменяет для уполномоченных банков подтверждение операций купли-продажи инвестиционных монет у НБУ и изменяет подход к подтверждению операций купли-продажи иностранных валют и банковских металлов.

«Постановление существенно упрощает для банков процедуру регистрации операций в Системе подтверждения соглашений, отныне банки смогут сразу подтверждать заключенные между собой соглашения. Вместе с этим будет обеспечена прозрачность оперативной информации, представляемой банками средствами этой системы», - прокомментировал решение регулятора директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Как сообщал УНИАН, НБУ установил ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную продажу 75% валютной выручки и ограничение срока расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней.

Покупка валюты для банков по собственным операциям ограничена в пределах 0,1% регулятивного капитала в день.

Максимальная сумма снятия наличности со счета клиента возможна до 300 тыс. грн в день, продажа наличной валюты в одни руки – до эквивалента 3 тыс. грн в день, снятие валютных средств со счетов через кассы и банкоматы – до эквивалента 15 тыс. грн в день.

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В апреле этого года НБУ констатировал достижение равновесия на валютном рынке и наличие предпосылок для его либерализации, при этом сообщив, что отмена ранее установленных ограничений будет производиться по согласованному с Международным валютным фондом плану при наличии определенных предпосылок.

Введенные ограничения призваны стабилизировать отток вкладов из банковской системы и остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.