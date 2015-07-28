Гривня на межбанке незначительно выросла - до 22,14 за доллар

Во вторник, 28 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,06/22,14.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3980/24,4910, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3650/ 0,3670.

Читайте такжеНБУ упростил проведение валютных операций для банковПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,1037 грн/долл., к этому часу были заключены 23 сделки на сумму 16,01 млн долл.