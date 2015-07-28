ВТО подтвердила право Украины вводить дополнительный сбор на импорт

Генеральный совет Всемирной торговой организации подтвердил соответствие дополнительного импортного сбора, введенного в феврале текущего года, международным обязательствам Украины.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Мыкольская на своей странице в Twitter.

"Решение Генсовета ВТО подтвердило соответствие дополнительного импортного сбора требованиям соглашений ВТО", - написала она.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития заканчивает анализ возможностей досрочной отмены дополнительного импортного сбора и планирует озвучить свою позицию по этому вопросу в ближайшее время.

В феврале правительство Украины ввело временные меры для стабилизации платежного баланса в виде импортного сбора по ставкам 10% и 5%. Сбор не распространяется на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности, на газ, и другие важные для украинской экономики и населения товары. По расчетам Кабмина, сбор должен был обеспечить дополнительный доход бюджета на уровне порядка 17 млрд грн.

Читайте такжеЧлены ВТО признали право Украины на дополнительный импортный сбор, против только РоссияВ то же время, принятое решение не единожды критиковали представители бизнеса. А руководство Государственной фискальной службы отмечало значительный рост ввоза в страну контрабандного товара, снижение уплаты таможенных платежей и сворачивание производства в Украине.

Также, по оценкам Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, внедрение дополнительного импортного сбора не привело к ожидаемому увеличению поступлений в государственный бюджет ввиду сокращения импорта.