Украина за полгода освоила 16,5% инвестиций от международных финансовых организаций

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, в том числе получено 32,4 млн долларов от Европейского инвестиционного банка, 44,2 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития и 60,5 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития.

При этом, согласно плану Минфина на 2015 год, объем инвестиций от международных финансовых организаций на этот год составляет 832,8 млн долларов США, в том числе 21,7 млн долларов от Немецкого банка развития KfW, 262,4 млн долларов от ЕИБ, 277,5 млн долларов от ЕБРР, 271,2 млн долларов от МБРР.

Помимо этого, Минфин намерен работать с новыми источниками финансирования, в том числе расширить географию и инструменты финансирования, а также получить межгосударственные льготные кредиты от правительств Швеции, Польши, Турции, Франции, учреждения финансирования развития Нидерландов, Южной Кореи и Фонда международного развития стран-членов ОПЕК.

Читайте такжеУкраина попытается привлечь инвестиции от транснациональных компаний

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в марте этого года одобрил новую программу кредитования экономики Украины с применением механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долларов. Украина получила 13 марта, заседание Совета директоров Фонда по вопросу выделения нашей стране второго транша на 1,7 млн долларов ожидается 31 июля.

Программа с МВФ позволяет открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долларов в ближайшие 4 года. В частности, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, в 2015 году Украина может дополнительно получить несколько миллиардов долларов от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на развитие экономики в случае выполнения программы с МВФ.

Осенью 2015 года запланировано проведение донорской конференции для привлечения инвестиционных средств в Украину, на которой будут рассматриваться конкретные проекты в нашей стране, в том числе и объекты приватизации. По информации Минэкономразвития, общий пакет проектов, которые могут быть представлены инвесторам, составляет 7,5 млрд долларов.