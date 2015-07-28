Украина за 7 месяцев уплатила $4,2 миллиарда по валютным долгам

По информации Минфина, бюджетные поступления от международных финансовых организаций и правительств государств-партнеров за этот период составили 4,7 млрд долл., в том числе получено 2,6 млрд долл. от Международного валютного фонда, 850 млн евро от Европейской комиссии, 1 млрд долл. привлечено в результате размещения евробондов под гарантии правительства США, а также получено 200 млн канадских долларов от правительства Канады.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в марте этого года одобрил новую программу кредитования экономики Украины с применением механизма расширенного финансирования (EFF), которая позволяет открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года.

Читайте такжеУкраина в ноябре хочет привлечь $1 миллиард под гарантии СШАОбщая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-мае сократилась на 2,151 млрд долл., или на 3,08%, - до 67,661 млрд долл. на 31 мая 2015 года. За указанный период государственный и гарантированный государством долг в гривневом эквиваленте вырос на 323 млрд грн, или на 29,37%, - до 1,424 трлн грн.