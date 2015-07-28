Порошенко подписал закон об усовершенствовании системы электронного администрирования НДС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон, который Верховная Рада приняла 16 июля по инициативе Кабинета министров, в частности, направлен на совершенствование функционирования системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость, которая с 1 февраля текущего года работала в тестовом режиме, а с 1 июля переведена в обычный режим работы.

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Так, сокращен перечень реквизитов налоговой накладной, утративших актуальность в связи с внедрением системы электронного администрирования НДС; предоставляется возможность составления раз в месяц (в последний день месяца) сводных налоговых накладных в случае осуществления поставки товаров (услуг), поставка которых имеет непрерывный или ритмичный характер (как плательщикам, так и неплательщикам НДС).

Кроме того, вводится предоставление плательщику налога по его запросу информации о движении средств на его счетах в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость путем отправки электронного сообщения.

Установлено, что на счета в системе электронного администрирования НДС не распространяется действие Закона Украины «Об исполнительном производстве», в частности на денежные средства, находящиеся на таких счетах, не может быть наложен арест, обращено взыскание.

Требования, сформированные в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве» до вступления в силу этого закона в отношении средств, находящихся на счетах в системе электронного администрирования НДС, считаются аннулированными.

При этом предусматривается снятие в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу закона, поступившего на подпись, органом, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств, ареста с денежных средств, находящихся на счетах в системе электронного администрирования НДС, на которые были сформированы требования в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме абзацев двадцать седьмого – одиннадцатого подпункта 3 пункта 11 раздела I (о применении штрафных санкций за завышение суммы налога, на которую плательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные/расчеты корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных), которые вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу этого закона.