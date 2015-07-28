Гривня на межбанке еще немного подросла - до 22,12 за доллар

Во вторник, 28 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,05/22,12.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНацбанк упростил выдачу для украинцев валютных лицензийПо информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3320/24,4070, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3660/0,3670.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,0396 грн/долл., к этому часу были заключены 544 сделки на сумму 529,54 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине сегодняшних торгов торгов поднимались до 22,06/22,14.